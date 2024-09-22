إسرائيل تعترض ١٥ صاروخا من لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - دوت صفارات الإنذار، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عشرات المناطق شمال إسرائيل للتحذير من قصف صاروخي من جنوب لبنان، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك

وشوهدت مقاطع مصورة تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عشرات الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في الناصرة شمال إسرائيل بعد سقوط صواريخ.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة قالت إنها لهلع المستوطنين الإسرائيليين ومحاولتهم الاختباء بعد انطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان.

في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية: أنه تم رصد واعتراض 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه مناطق شمال إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي في حسابه بتلجرام، إنه"تم رصد نحو 10 صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض معظم القذائف وسقط صاروخ في المنطقة، والحادث قيد المراجعة.