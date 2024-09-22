رد أولي على تفجير أجهزة البيجر.. أول تعليق من حزب الله على قصف أهداف إسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال حزب الله اللبناني، إنه يعتبر قصف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏المتخصصة بالتجهيزات الإلكترونية شمالي حيفا بعشرات الصواريخ، رد أولي على تفجيرات البيجر وأجهزة اللاسلكي يومي الثلاثاء والأربعاء، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد موقع إسرائيل هيوم، أنه تم إطلاق خلال الساعات الأخيرة 30 صاروخا من لبنان باتجاه مدن شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن مناطق واسعة من شمال إسرائيل تعرضت للقصف بصواريخ حزب الله للمرة الثالثة في غضون ساعات.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، فجر الأحد، استهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" الواقعة جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ.

وقال حزب الله في بيان إنه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين".

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن "حزب الله أطلق صواريخ متوسطة المدى على مناطق جنوب حيفا صباح الأحد، ووسع نطاق هجماته بشكل كبير".