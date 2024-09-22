شكرا لقرائتكم خبر عن "بداية جديدة لبناء الإنسان".. تعرف على البرامج والفئات العمرية المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:00 ص

تعد مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" هي أحد محاور المشروع المستدام للتنمية البشرية، والذي يهدف لبناء الإنسان المصري، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وجاءت البرامج والفئات العمرية المستهدفة:

- برامج الأطفال (من سن يوم حتى 6 أعوام)، يتضمن البرنامج الخاص بهذه الفئة تعزيز الصحة والحد من وفيات الأطفال وذلك من خلال برامج مخصصة لتحسين الرعاية الصحية المبكرة.

- برامج للفئة العمرية (من سن 6 إلى 18 عامًا)، يركز على تحسين المهارات وزيادة كفاءة سوق العمل ويشمل مبادرات لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

- برامج للكبار(من سن 18 لسن 65 عامًا)،يشمل البرنامج تدريب وتأهيلا لسوق العمل.

- برامج لدعم كبار السن، والمشاركة المجتمعية، في إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصلية.