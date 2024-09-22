الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل ضربات حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان صباح الأحد، وذلك بعد ساعات من توجيهه ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لحزب الله، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".



وذكر الجيش في بيان: "في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت بين الساعة 6:24 و 6:32 وبين الساعة 6:52 و 07:00 في العديد من المناطق في شمال إسرائيل، تم تحديد حوالي 85 قذيفة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "تم اعتراض بعض القذائف، وتم تحديد قذائف سقطت في مناطق كريات بياليك وتسور شالوم ومورشيت، تعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حاليًا على إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت في المنطقة".

وتابع: "في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت في الساعة 4:48 و 5:10 في منطقة وادي يزرعيل، تم تحديد حوالي 20 قذيفة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض معظم القذائف، وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، الأحد، أنها قصفت مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا.

كما أعلنت الجماعة عن استهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" الواقعة جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ.

وذكر حزب الله في بيان أنه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين".

وأشارت صحيفة "يديعوت إحرونوت" إلى أن الضربات أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة في كريات والجليل الأسفل، كما تم تسجيل إصابات في المنطقة الساحلية".

