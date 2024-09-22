في اليوم الـ 352 للعدوان.. سقوط 7 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لجرائمه المتواصلة، استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة، في اليوم الـ352 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

وأفاد مراسلنا، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف بلدة خزاعة شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وأضاف، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر انتشلت جثامين 4 شهاء من منطقة العطاطرة شرق مدينة رفح، إثر قصف الاحتلال للمواطنين.

وأشار إلى أن طائرة مسيرة من نوع "كواد كوبتر" أطلقت النار صوب مواطنين في محيط "تبة النويري" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,391، والإصابات إلى 95,760 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.