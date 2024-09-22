أكّد وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أنّ "يوم غد الإثنين هو يوم تدريس عادي في المدارس والثّانويات والمعاهد والمدارس الفنيّة والجامعات الرّسميّة والخاصّة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "المناطق الّتي تشهد توتّرات أو أعمالًا حربيّة، يعود لإدارة المؤسّسة التّربويّة فيها تقرير المناسب، شرط إبلاغ المناطق التّربويّة". ودعا المواطنين إلى "عدم الأخذ بالشّائعات الّتي يروّجها البعض على مواقع التّواصل الاجتماعي"، كاشفًا أنّ "القضاء سيلاحق مروّجيها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي دعا لعدم الأخذ بالشائعات: غدًا يوم تدريس عادي في المدارس والمعاهد والجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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