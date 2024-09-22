الحلبي دعا لعدم الأخذ بالشائعات: غدًا يوم تدريس عادي في المدارس والمعاهد والجامعات

أكّد وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، أنّ "يوم غد الإثنين هو يوم تدريس عادي في المدارس والثّانويات والمعاهد والمدارس الفنيّة والجامعات الرّسميّة والخاصّة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "المناطق الّتي تشهد توتّرات أو أعمالًا حربيّة، يعود لإدارة المؤسّسة التّربويّة فيها تقرير المناسب، شرط إبلاغ المناطق التّربويّة". ودعا المواطنين إلى "عدم الأخذ بالشّائعات الّتي يروّجها البعض على مواقع التّواصل الاجتماعي"، كاشفًا أنّ "القضاء سيلاحق مروّجيها".