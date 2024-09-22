بيرم: نواجه مشروعًا عالميًا يبدأ بأميركا والغرب وينتهي بإسرائيل ومَن معهم من كلاب الحراسة بمنطقتنا

أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​، أنّ "المعركة الآن ليست معركة عمليّات لتحرير الأرض، بل هي معركة وجوديّة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك مشروعًا غربيًّا إستعماريًّا مجرمًا قاتلًا، ليس في كلّ وقت يستطيع جلب جيوشه إلى منطقتنا، يريد ثكنة موجودة بيننا، ويعتدي علينا بها وهي إسرائيل".

ولفت، خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" لعنصره الرّاحل علي محمد شلبي، في حسينية بلدة كفرملكي، إلى أنّه "عندما تواجه هذه الثّكنة، فإنّك تواجه مَن زرعها، ونحن الآن نواجه مشروعًا عالميًّا يبدأ بأميركا والغرب وينتهي بإسرائيل، ومَن معهم من كلاب الحراسة الموجودين في منطقتنا، فنحن نواجههم جميعًا". وأكّد أنّه "لأنّ التّضحيات عظيمة، فإنّ الجائزة الّتي تنتظرنا من سنخية هذه التّضحيات عظيمة جدًّا".