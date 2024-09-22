حطّت طائرتان عسكريّتان عراقيّتان، محمّلتان بمساعدات ومستلزمات طبيّة مقدّمة من وزارة الصّحة العراقيّة إلى الحكومة اللبنانية، في مطار بيروت الدولي. وكان في استقبلهما المدير العام لوزارة الصّحة العامّة فادي سنان، ووفد من السفارة العراقية في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرتين عسكريتين عراقيتين محملتين بمساعدات ومستلزمات طبية إلى مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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