إصابة شاب سوري بطلق ناري في رقبته عن طريق الخطأ في مراح السراج- الضنية

أُصيب الشّاب "ع. ع"، سوري الجنسيّة، بطلق ناري عن طريق الخطأ في رقبته في بلدة مراح السراج- ​الضنية​، أثناء ممارسته هواية الصيد. وقد تمّ نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وإدخاله إلى غرفة العناية الفائقة، نظرًا لحراجة وضعه الصّحي.

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