الرئيس السوري يصدر عفوًا عامًا عن العديد من الجرائم

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار من الخدمة العسكرية والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ اليوم الأحد.

وتضمن المرسوم عفوًاً عامًا عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي بالنسبة للعسكريين المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.

وشمل المرسوم ايضاً "عفوًا عامًا عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداًء خطيرًا على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة ".

كما استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

ويعد هذا المرسوم هو الأول خلال العام الجاري رغم صدور العديد من المراسيم خلال السنوات الماضية في إطار عمليات تسوية تقوم بها الحكومة السورية وخاصة للقاطنين في مناطق خارج سيطرة الدولة شمال البلاد وشرقه.