وزير التموين يوضح لوفد البنك الدولي خطةَ ملف الدعم والحماية الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اجتمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مع وفد من البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وضم الوفد كلاً من: كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الاجتماعية، وثريا الأسيوطي إخصائي الحماية الاجتماعية، وميري أوفاديا كبير إخصائي الحماية الاجتماعية، ونازلي عبد العظيم استشاري الحماية الاجتماعية، وإيمان حلمي، كبير اقتصاديين.

‎وجاء الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ود.أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة السيد معاون الوزير والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة، وضياء الدين عسكر مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات.

‎وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية وتشارك الخبرات للعمل على حوكمة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

‎وأوضح وزير التموين أن الاجتماع يهدف إلى متابعة النقاش الجاري حول سبل التكامل في ملف الحماية الاجتماعية في نطاقها الأشمل.

وحرص الوزير على إيضاح خطة الوزارة في ما يتعلق بإدارة ملف الدعم والاستعانة بالدراسات المعدة من قبل فريق عمل البنك الدولي، وتحديد أوجه التعاون المستقبلية والدعم الفني؛ للعمل على ضبط منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.