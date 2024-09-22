"حماس": رد المقاومة الإسلامية في لبنان على جرائم الاحتلال يؤكد فشل مخطط الاستفراد بغزة

أشادت حركة "حماس"، في بيان، بـ"الرد الواسع الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان فجر الأحد على المواقع العسكرية والاستراتيجية للكيان الصهيوني، ردًا على جرائمه في فلسطين ولبنان"، مؤكدة أنّ "رد المقاومة الإسلامية النوعي على جرائم الاحتلال يؤكد فشل المخطط الصهيوني في الاستفراد بقطاع غزة، وفك الارتباط بين المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في المنطقة".

وشدد على أنّ الرد "يزيد من عدد الهاربين الصهاينة من الجليل بدلا من إعادتهم كما يدعي المجرم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو".

ووجهت حركة حماس، "التحية لرجال المقاومة في لبنان على صمودهم وشجاعتهم في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، وتصميمهم على مواصلة القتال دعما وإسنادا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضافت أنّ "التطوّر النوعي في رد المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز من صمود شعبنا الفلسطيني ويربك حكومة الاحتلال التى تحاول أن تفرض معادلات جديدة لصالحها".