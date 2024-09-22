قاسم خلال تشييع القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل: دخلنا بمرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح

أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أنّ "إسرائيل ارتكبت 3 جرائم حرب مؤلمة بالنسبة إلينا، وهي تمثّل أعلى درجات التوحّش"، موضحًا أنّ "إسرائيل استهدفت الأطفال والمسعفين والصيدليات والمنازل وكل حياة شريفة آمنة ولم تستهدف المقاتلين فقط، وحتى هذا لا يبرر لها استهداف المندنيين"، في معرض حديثه على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

كلام قاسم جاء خلال تشييع القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل وعنصر الحزب محمود حمد في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن قضيا في العدوان الإسرائيلي على منطقة القائم في الضاحية يوم الجمعة الماضية.

ولفت إلى أنّ "إبراهيم عقيل كان قائدًا للعمليات وأسس قوّة الرضوان وهو شهيد القدس وفلسطين أرقى ميادين الجهاد".

وذكر قاسم أنّ إسرائيل "كانت تريد من عملية الاعتداء على قادة الرضوان شلّ المقاومة وتحريض بيئتها عليها وإيقاف جبهة المساندة لغزة لإعادة سكان الشمال، لكن المقاومين عطّلوا هذه الأهداف"، مشيرًا إلى "أننا سرعان ما تغلبنا على الصدمة وعدنا إلى مواقعنا أقوى وأصلب ويؤازرنا الناس"، وقال: "عدنا أقوى والميدان سيشهد بذلك".

وقال: "أيها الأميركيون أصبحتهم في الأسفل ولن يصدقكم أحد وستلحقون بإسرائيل"التي ستنهار حتمًا".

وشدد قاسم على أنّ "جبهة الإسناد اللبنانية مستمرّة مهما طال الزمن إلى أن تتوقف الحرب على غزة"، وقال: "لن نحدد كيفية الرد على العدوان ودخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح".