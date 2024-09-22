المطران عون ترأس قدّاساً في كنيسة مار يعقوب جبيل: نشهد على حرب شرسة فيها ضحايا بريئة

ترأّس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، قدّاساً إحتفالياً في كنيسة مار يعقوب جبيل كرس خلاله المذبح بالميرون، عاونه فيه خادم الرعية الخوري رومانوس ساسين أمين سرّ الأبرشية الخوري جوزيف زيادة وخدمته جوقة الرعية.

وحضر القدّاس النائبان سيمون أبي رميا وزياد الحواط، المديرة العامة للادارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات بالتكليف نجوى سويدان فرح، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، ومخاتير المدينة آمر سرية بعبدا في قوى الامن الداخلي العميد نبيل فرح، فاعليات سياسية نقابية واجتماعية وحشد من المؤمنين.

بعد الإنجيل المقدّس، ألقى عون عظة نوه فيها بما قام به الخوري رومانوس وعائلته طوال وجوده خادما للرعيّة، متمنيا له النجاح في خدمة الكنيسة والرعية الجديدة التي سيتسلمها.

وذكذر بالعدالة بين الكهنة التي يتحدث عنها القانون الكنسي، معتبرا ان "هناك الما في كل إنسلاخ، والمناقلات ضرورية بينهم لانه عندما نقول نعم إنما من دون شروط، والطاعة التي نؤدّيها هي طريق الله لكي نعطي الثمار بخدمته والكهنة هم في خدمة الربّ الذي ينمّيهم للقيام بالرسالة الموكولة لهم".

ولفت الى اننا "نشهد اليوم على حرب شرسة فيها ضحايا بريئة، ومن هنا الحديث في كلام الإنجيل عن الخلاص لكلّ إنسان"، مؤكداً أن "الكنيسة تعتبر أن الله هو المُخلّص، وعندما نكون مع المسيح نربح الملكوت، لان الامور فهي زائلة".