بايدن يتحدث عن الرئيس الصيني وينسى الميكروفون مفتوحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

على هامش قمة الرباعية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الصيني شي جين بينج، غير مدرك أن الميكروفون كان مفتوحًا.

وخلال الجلسة التي عُقدت السبت، قال بايدن إن الرئيس الصيني، يسعى لتوسيع نفوذ بكين في المنطقة من خلال "شراء بعض المساحة الدبلوماسية في سبيل ملاحقة مصالح بلاده بقوة".

وأضاف الرئيس الذي نسي جهاز الميكروفون المفتوح أمامه، أن تطلعات الرئيس الصيني الدبلوماسية، جاءت في إطار التحديات الاقتصادية والمحلية التي تواجهها بلاده إضافة إلى علاقات الصين المضطربة مع بعض الدول.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن تصرفات الصين المستمرة بعدوانية في المنطقة، اتضحت بشدة في بحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، وجنوب الصين، وجنوب آسيا ومضيق تايوان.

من جانبه رفض مجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق على تصريحات جو بايدن، قائلًا إنه لا يعلق على ما قاله الرئيس دون قصد عندما كان الميكروفون مفتوحًا.