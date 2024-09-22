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بالصور.. "صيادلة المنوفية" تستقبل العام الدراسي الجديد بتكريم المتفوقين

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

نظمت نقابة صيادلة المنوفية، اليوم الأحد، احتفالية كُبرى لتكريم المتفوقين فى المراحل الدراسية المختلفة من أبناء الصيادلة، إذ تم تكريم 70 طالبًا فى الشهادة الإعدادية و40 في الشهادة الثانوية وثلاثة من المتفوقين بالمرحلة الجامعية من الحاصلين على امتياز مع مرتبة الشرف، وذلك في حفل أقيم في قاعة المؤتمرات والاحتفالات بمقر النقابة بشبين الكوم.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم مراسم التكريم وتسليم الهدايا بعد الترحيب بالمتوفقين.

جاء ذلك في حضور الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، والدكتور إيهاب بنداري وكيل النقابة، والدكتور محمد ماضي أمين عام النقابة، والدكتور علي أبو سعدة رئيس لجنة الصيدليات، والدكتور محمد طه أمين صندوق النقابة، والدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامي للنقابة.

وأكد الدكتور محمود قصد أن هذه الفعالية السنوية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الأسرة الصيدلانية ونقابتهم، حيث يحرص مجلس النقابة على تنظيمها بأعلى مستوى، تحقيقًا لأهدافها في دعم التميز الأكاديمي والديني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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