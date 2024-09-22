طيران الشرق الأوسط: خبر إختفاء إحدى طائراتنا عن الرادار عار عن الصحة

أوضحت شركة طيران الشرق الأوسط، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناول خبرًا مفاده أن إحدى طائرات الشركة قد اختفت عن الرادار".

ونفت الشركة هذا الخبر، مؤكدةً أنه "عار عن الصحة جملةً وتفصيلًا".