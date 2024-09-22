وزارة الصحة: شهيد وأربعة جرحى في تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية على المالكية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن "تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المالكية والتي أدت إلى استشهاد شخص وارتفع عدد الجرحى إلى أربعة أشخاص".

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