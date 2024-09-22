الرئيس الإسرائيلي يزعم عدم تورط تل أبيب في تفجيرات اللاسلكي بلبنان

ياسر رشاد - القاهرة - زعم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، بأن إسرائيل ليست "متورطة في تفجير أجهزة النداء الآلي (البيجر)، التي يستخدمها "حزب الله" اللبناني.

وتعليقا على تورط إسرائيل في الهجمات، قال هرتسوج، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إنه "يرفض تماما أي صلة بهذا المصدر أو ذاك للعملية".

وأضاف: "هناك العديد من أعداء "حزب الله" اللبناني في بيروت، عدد غير قليل منهم هذه الأيام. لقد كان "حزب الله" يخنق لبنان ويدمره ويخلق الفوضى في لبنان، مرارا وتكرارا. نحن هنا ببساطة للدفاع عن أنفسنا، وهذا كل ما نفعله"، على حد زعمه.

وواصل هرتسوج، بالقول: "هناك مآس مروعة في هذه الحرب، ونحن لا نريد الوصول إلى هناك أبدا، ولكن لدينا الحق الأصيل في الدفاع عن أنفسنا"، على حد زعمه.

وشدد على أن إسرائيل في "وضع خطير"، وأن "هناك احتمالا واضحا لتصعيد كبير"، بحسب قوله، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل في حالة حرب حالية مع لبنان، أكد هرتسوج أن البلاد "ليست مهتمة بالحرب مع لبنان، لكن لبنان اختطفته منظمة إرهابية، وهي أيضا حزب سياسي يُدعى "حزب الله"، على حد تعبيره.

وتأتي تعليقات هرتسوج، بعد أيام من تعرض لبنان لهجوما مزدوجا واسع النطاق، يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء الآلي والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.