راندا المهدي تكسر الرقم القياسي للسباحة الحرة في بحيرة أنسي الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت السباحة المصرية راندا المهدي، إنها بدأت ممارسة السباحة في سن السابعة والثلاثين، مشيرة إلى أن الرياضة كانت بمثابة نقطة تحول في حياتها، حيث ساعدتها للتغلب على الضغوط والتحديات التي واجهتها.

وأضافت "المهدي"، خلال حوارها بفضائية "dmc"، أنها نجحت في السباحة لمسافة 14 كيلومترًا في مياه بحيرة أنسي الفرنسية الباردة، وذلك في زمن قياسي بلغ 5 ساعات ودقيقة واحدة، لافتة إلى أن العمر لم يشكل عائقًا أمام تحقيق حلمها.

وتابعت: "لم أكن أتوقع أن أصل إلى هذا المستوى في يوم من الأيام، ولكن الإصرار والعزيمة كانا الدافع الأساسي وراء هذا الإنجاز، وأنا فخورة جدًا بتمثيل بلدي مصر في المحافل الدولية".

وأضافت: "أنا أم لثلاثة أبناء وبدأت أول رياضة في حياتي كلها بالصدفة عام 2017 كان عندي 37 سنة، ما كنتش بعرف حتى أجري 100 متر وكانت بالنسبى لي حاجة موت".

وتابعت: "في 2018 شاركت في سباق أيرون مان وده سباق ثلاثي من أعنف السباقات في العالم عبارة عن 4 كيلومترات سباحة و180 كيلومتر ركوب دراجات و42 كيلومتر جري بيقفل 226 كيلومتر، وحققت كل ده في خلال سنة واحدة".