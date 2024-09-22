شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول "الحروب السيبرانية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 08:05 م

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، صالونًا نقاشياً تحت عنوان "الحروب السيبرانية، كيف توظف الدول التكنولوجيا في صراعاتها؟".

وقال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصالون يناقش "الأمن السيبراني وأنواعه"، ومخاطر الحروب السيبرانية خاصة بعد أحداث لبنان وما شهدته من تفجير أجهزة اتصالات عن بعد، ودور الذكاء الاصطناعي في الحروب السيبرانية، بالإضافة إلى كيفية مواجهة الدول النامية تحديات الأمن السيبراني، وحماية الأفراد العاديين أنفسهم من الهجمات السيبرانية، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

ويناقش الصالون أيضا الاستثمار المصري في التكنولوجيا والقدرة على الحماية من الاختراقات، فضلاً عن التداعيات المحتملة لهجوم سيبراني على البنية التحتية الحيوية، واختراق شبكات الاتصالات وتفجير الأجهزة عن بعد.

يدير الحوار خلال الصالون النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من: المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات وسكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور أسامة مصطفى خبير أمن المعلومات، والمهندس أحمد السخاوي خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عزام استشاري تكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للإدارة التكنولوجيا، وعماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول الحروب السيبرانية (1)



تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول الحروب السيبرانية (2)



تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول الحروب السيبرانية (3)



تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول الحروب السيبرانية (4)



تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول الحروب السيبرانية (5)



تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول الحروب السيبرانية (6)



تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول الحروب السيبرانية (7)



تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول الحروب السيبرانية (8)



تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول الحروب السيبرانية (9)



تنسيقية شباب الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول الحروب السيبرانية (10)