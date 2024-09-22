محمود سعد: الصوفية ليست حكراً على "التيجانية" وتعميم العقاب ظلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي محمود سعد، على وجود نهج صوفي متجذر في المجتمع المصري، مشيرًا إلى حب المصريين لآل بيت النبي كدليل على ذلك.

أضاف سعد خلال بث مباشر على صفحته عبر منصة فيسبوك: "النهج الصوفي موجود في مصر، حب آل رسول الله متأصل ومتجذر في قلوب المصريين ومش عشان بروح مسجد أو ضريح لولي من أولياء الله هكون صوفي"

أضاف سعد، أن هناك مئات الطرق الصوفية في مصر وليس الطريقة التيجانية، متسائلًا: "هل كل الشيوخ اللي عندها يجب أن يعاقبوا بذنب الشيخ صلاح التيجاني؟.. فيه حاجة وحشة في الناس بقينا قاسيين على بعض ولنا في واقعة اللاعب أحمد رفعت مثالًا على ذلك".

وتابع: رجل الدين أو ما يطلق عليه لقب "شيخ" هو من درس العلوم الدينية مثل التشريع والحديث، ولكن هناك مبالغة واضحة في التعامل مع الشيوخ خاصة في الأحياء الشعبية

وأكمل: "المدرس أو الدكتور أو المهندس أو العامل يمكن أن يكون متدينًا ولكن التعامل معه بدون مبالغات على العكس من التعامل مع بعض الشيوخ بنوع من التقديس".