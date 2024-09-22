الرئيس الأيرلندي: إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في رام الله أمر شائن أدينه بشدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعرب الرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز، اليوم الأحد، عن إدانته الشديدة إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في رام الله بالضفة الغربية، مؤكدا أنه أمر شائن.

وأشار هيجينز إلى أن رفض إسرائيل السماح لقناة الجزيرة بالعمل يحمل دلالات كبيرة.

وقال نادي الصحافة في واشنطن، إن هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مكتب الجزيرة في رام الله عمل عسكري عدواني، لافتا إلى أن التقارير المستقلة للجزيرة تأتي من المصادر القليلة الموثوقة بشأن ما يحدث في المنطقة.

وشدد نادي الصحافة في واشنطن، على ضرورة السماح بفتح مكتب الجزيرة في رام الله وتمكين الصحفيين من مواصلة عملهم، مشددا على أن تمزيق جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة شيرين أبو عاقلة كان عملا عدوانيا غير ضروري.

وكانت قناة "الجزيرة"، قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مكتب "الجزيرة" في رام الله بقوة مدججة بالسلاح وأمرت بغلقه بأمر عسكري لمدة 45 يومًا.

وأضافت القناة في منشور لها عبر الصفحة الرسمية "الجزيرة فلسطين"، أن قوات الاحتلال دفعت بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب الجزيرة برام الله.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وأغلقت مكتب قناة الجزيرة برام الله بعد 4 أشهر من غلق مكتب القناة بالقدس.

وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الزميلين جيفارا البديري ووليد العمري، من العمل في الشارع برام الله وتوقف البث، بالإضافة إلى عدم استخدام سياراتهم الخاصة.