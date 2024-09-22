بعد ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز.. هل ترتفع أسعار الخبز المدعم والسياحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أهم شيء في زيادة سعر أنابيب البوتاجاز للمواطن هو سعر الخبز المدعم والسياحي، موضحًا أن الخبز المدعم أسعاره محددة وأي مدخل يزيد من السعر تتحمله الوزارة وبالتالي سعر العيش المدعم لم يتغير.

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه بالنسبة لمخابز العيش السياحي تستعمل غاز طبيعي أو سولار وفي الحالتين لم يتغير السعر لأن ما تغير هو سعر أنابيب الغاز المنزلية وليس الغاز المنزلي.

وتابع: "بالتالي ليس هناك زيادة في الخبز السياحي أيضا وممكن اللي تأثر محلات المطاعم زي الفول والطعمية والزيادة بنسبة لا تذكر كمدخل للسعر وليس هناك أي مبرر حال ارتفاع أسعار هذه المنتجات مع ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز".