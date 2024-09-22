"غرفة صناعة الدواء" تكشف موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن أزمة نقص الدواء خلال الفترة الأخيرة غريبة على السوق المصري، قائلا: "سوق الدواء المصري دائما متماسك وفي أحلك الظروف مثلما حصل وقت جائحة كورونا مصر كانت من الدول النادرة التي يحدث فيها مشكلات".

وأضاف "الليثي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن النقص الذي حدث مؤخرًا في الأدوية بسبب مرورنا بعامين عجاف من عدم توافر العملة، مضيفا: "بالتالي لم يكن هناك استيراد لمدخلات الإنتاج مما أدى إلى أن الرصيد الاستراتيجي من المستلزمات الخام تراجع للحدود الدنيا".

وأوضح أن أزمة الدولار كانت أحد أسباب مشكلة نقص الأدوية وتم حل 80% من الأزمة، متابعا: "نسبة الأدوية التي زادت في حدود من 35 إلى 40% رغم أن الدولار زاد 65%، وفي تكلفة للتصنيع وفي سعر بيع ولو ارتفعت التكلفة لازم يواكبه ارتفاع في سعر البيع"، مؤكدا انتهاء الأزمة خلال شهر أو شهرين بالأكثر.