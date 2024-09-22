محمود سعد عن واقعة ابن محمد رمضان: لا بد من وقفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي محمود سعد على واقعة المشاجرة التي وقعت بين نجل الفنان محمد رمضان وطفل آخر، حيث تم توجيه الاتهام إلى محمد رمضان بتمكين ابنه من صفع طفل في نادٍ شهير.

قال "سعد"، خلال بث مباشر على صفحته عبر "فيسبوك": "حاسس إننا عندنا عنف بصورة مبالغ فيها، معالجة الأمور مش بتكون بالقسوة، انتوا عايزين المجتمع يفضل طول الوقت يدبح في بعضه؟".

وأضاف: "ليه بنقطع في بعض حتت؟، أنا مليش دعوة بالفن والفنانين، ولكن فيه حاجات بتحصل في المجتمع لابد من وقفة تجاهها، فكرة (انت مش عارف ده ابن مين) لازم تتوقف تمامًا".

وبدأت القصة عندما كان يلعب الطفل عمر، الذي يبلغ من العمر 11 عاماً داخل أحد النوادي بمدينة السادس من أكتوبر، في نفس تواجد الطفل "علي" نجل الفنان محمد رمضان، حيث اختلف الطفلان في بعض الأمور البسيطة وتطور الأمر بينهما إلى اشتباك بالأيدي، حيث سدد خلاله نجل محمد رمضان لكمة قوية في وجه الطفل الأول وتسببت في بعض الكدمات والإصابات في وجهه.

النيابة العامة استدعت الفنان محمد رمضان ونجله؛ لجلسة عاجلة في واقعة التعدي، حيث اتهمت أسرة الطفل المتضرر من نجل محمد رمضان، في بلاغها، أكدت أن ابن الفنان تشاجر مع ابنها وضربه على وجهه بتمكين من والده، الأمر الذي تسبب في إصابته بكدمة.