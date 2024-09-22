إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن نقلت رسائل لإسرائيل بدعم عملياتها ضد حزب الله والتحذير من خطر التصعيد

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن أنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت إسرائيل عدم دعمها دخول الحرب استباقيًا أو تعمّد الانجرار لحرب شاملة"، مع حزب الله في لبنان في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وأفادت القناة بأنّ "إدارة بايدن نقلت رسائل مؤخرًا لإسرائيل بدعم عملياتها ضد حزب الله والتحذير من خطر التصعيد"، مضيفة "إدارة بايدن أبدت تفهّما لحاجة إسرائيل للرد رغم أنها تفضل تجنب تنفيذ مثل تلك العمليات".
وبعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة، إضافة إلى تفجير إسرائيل أجهزة بيجر ولاسلكي في مناطق مختلفة في لبنان، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، نفّذ حزب الله 3 عمليات طالت مدينة حيفا، مستهدفًا قاعدة ومطار رامات ديفيد ومُجمّعات الصّناعات العسكريّة لشركة "رفائيل" المتخصّصة بالوسائل والتّجهيزات الإلكترونيّة، كما طالت الصواريخ عدّة منازل في المدينة.
ويأتي ذلك وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 والقصف اليومي على جنوب لبنان.
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