مسيرة واحدة اخترقت الأجواء الإسرائيلية من سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ، مساء اليوم الأحد أن طائرة مسيرة واحدة على الأقل اخترقت الأجواء الإسرائيلية من سوريا، بينما يحقق الجيش الإسرائيلي في احتمالية أن تكون الطائرة قد أُطلقت من العراق.

يأتي هذا التطور بعد إعلان فصائل عراقية في وقت سابق عن إطلاق طائرات مسيرة باتجاه هضبة الجولان وبيسان وطبريا. وشهدت المنطقة الجنوبية من الجولان السوري المحتل، اليوم، أصوات انفجارات عدة، وسط محاولات أنظمة الدفاع الإسرائيلية اعتراض المسيرات في منطقة الأغوار وجنوبي الجولان، وفقًا لتقارير عسكرية.

في الوقت نفسه، دوت صافرات الإنذار في المناطق الإسرائيلية المحاذية، فيما تستمر التحقيقات لتحديد مصدر الهجوم وتأمين المنطقة من أي تهديدات مستقبلية.

الانفجارات في الجنوب ناتجة عن الجولان السوري المحتل

أكد مصدر عسكري لـ"روسيا اليوم" مساء الأحد أن أصوات الانفجارات المسموعة في الجنوب السوري تنبع من داخل الجولان السوري المحتل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قصف يستهدف الأراضي السورية حتى الآن.

وتزامن ذلك مع انتشار فيديوهات تُظهر محاولات لاعتراض الطائرات المسيرة في منطقة الأغوار وجنوبي هضبة الجولان.

كما دوت صافرات الإنذار في المناطق المجاورة بعد إعلان فصائل عراقية عن إطلاق طائرات مسيرة باتجاه الجولان وبيسان وطبريا، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

محاولات إسرائيلية لاعتراض مسيرات عراقية في الأغوار وجنوبي هضبة الجولان

أظهرت لقطات مصورة مساء اليوم الأحد، محاولات أنظمة الدفاع الإسرائيلية اعتراض طائرات مسيرة يُعتقد أنها عراقية في منطقة الأغوار الجنوبية وجنوبي هضبة الجولان، شمالي الضفة الغربية.

وتجري هذه المحاولات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، حيث تراقب القوات الإسرائيلية تحركات الطائرات المسيرة التي يُخشى من استخدامها لأغراض هجومية. وتعتبر هذه الطائرات جزءًا من التهديدات المحتملة التي قد تواجهها إسرائيل من قبل جماعات مسلحة في العراق وسوريا.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الحدود الشمالية لإسرائيل مزيدًا من الاستنفار الأمني.