إسرائيل تخطط لهجوم بري للاستيلاء على مناطق بعمق الأراضي اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مجلة "الإيكونوميست" نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لشن هجوم بري على لبنان يشمل الاستيلاء على مناطق تمتد لبضعة أميال داخل الأراضي اللبنانية ، وتهدف هذه العملية إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية في مواجهة تصاعد التوترات مع حزب الله، خاصة على الحدود الشمالية.

المصادر العسكرية أشارت إلى أن الخطة تتضمن تأمين مواقع استراتيجية لعرقلة عمليات حزب الله في المنطقة، وسط تصعيد ميداني مستمر. يأتي ذلك بالتزامن مع الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة.

ويعكس هذا التخطيط الاستراتيجي تصاعد المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة التي تشمل أيضاً المواجهات العسكرية في قطاع غزة.

الاحتلال يفحص أنباء عن مقتل يحيى السنوار في غارة جوية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي يفحص إمكانية مقتل يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة، خلال غارة جوية نُفذت مؤخراً. هذه التقارير أثارت اهتماماً واسعاً، إلا أن مصادر في جهاز الدفاع الإسرائيلي سارعت إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدة عدم وجود تأكيد رسمي حول مقتل السنوار.

يأتي هذا في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وحماس، حيث تشن القوات الإسرائيلية غارات مكثفة على مواقع متعددة في قطاع غزة منذ اندلاع النزاع الأخير. وقد سبق للجيش الإسرائيلي أن استهدف شخصيات بارزة في الحركة خلال العمليات العسكرية السابقة، مما يجعل التقارير حول استهداف السنوار محط متابعة دقيقة.

ورغم نفي المصادر الرسمية، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية للتأكد من مصداقية هذه المعلومات.

مسيرة واحدة اخترقت الأجواء الإسرائيلية من سوريا

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ، مساء اليوم الأحد أن طائرة مسيرة واحدة على الأقل اخترقت الأجواء الإسرائيلية من سوريا، بينما يحقق الجيش الإسرائيلي في احتمالية أن تكون الطائرة قد أُطلقت من العراق.

يأتي هذا التطور بعد إعلان فصائل عراقية في وقت سابق عن إطلاق طائرات مسيرة باتجاه هضبة الجولان وبيسان وطبريا. وشهدت المنطقة الجنوبية من الجولان السوري المحتل، اليوم، أصوات انفجارات عدة، وسط محاولات أنظمة الدفاع الإسرائيلية اعتراض المسيرات في منطقة الأغوار وجنوبي الجولان، وفقًا لتقارير عسكرية.

في الوقت نفسه، دوت صافرات الإنذار في المناطق الإسرائيلية المحاذية، فيما تستمر التحقيقات لتحديد مصدر الهجوم وتأمين المنطقة من أي تهديدات مستقبلية.