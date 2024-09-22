اعلام عبرى: مجلس الوزراء المصغر يجتمع غدًا لمناقشة التصعيد المتزايد

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مجلس الوزراء المصغر سيعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة التصعيد المتزايد على الجبهة الشمالية.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماع يأتي في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، خاصة بعد تزايد الهجمات عبر الحدود مع لبنان وسوريا، بالإضافة إلى التهديدات المحتملة من الفصائل المسلحة.

من المتوقع أن يتناول الوزراء خلال الاجتماع استراتيجيات جديدة للتعامل مع الوضع الأمني، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الدفاعية والاستجابة السريعة للتحديات العسكرية.

وتعكس هذه الخطوة القلق المتزايد في إسرائيل بشأن الأمن القومي وسط الأوضاع المضطربة في المنطقة.

صفارات الإنذار دوت في منطقة بيسان بعد تسلل مسيّرة أطلقت من العراق

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن صفارات الإنذار دوت في منطقة بيسان شمال البلاد، بعد رصد تسلل مسيّرة أُطلقت من العراق وعبرت الأجواء السورية قبل دخولها إسرائيل من جهة الجولان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المسيّرة تم رصدها أثناء تحليقها في المنطقة الجنوبية لهضبة الجولان، وأن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية حاولت اعتراضها.

وأضافت التقارير أن المسيّرة تم إطلاقها من العراق، مما يعكس تصعيدًا جديدًا في الهجمات عبر الحدود مع زيادة استخدام الطائرات المسيّرة من قبل فصائل مختلفة.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة الشمالية لإسرائيل، حيث شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا للطائرات المسيّرة على الجبهتين السورية واللبنانية.

إذاعة الاحتلال: العثور على مسيّرة مفخخة تابعة لحزب الله في حادث خطير فى الشمال

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن قوات الأمن عثرت على مسيّرة تابعة لحزب الله في شمال البلاد، وتبين لاحقاً أنها كانت مفخخة. ووصفت الإذاعة الحادث بأنه "خطير"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وكيفية تسلل المسيّرة إلى الأجواء الإسرائيلية.

وأضافت المصادر أن المسيّرة تم اكتشافها في منطقة قرب الحدود اللبنانية، وتعمل فرق المتفجرات على تفكيكها وتأمين المنطقة. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الشمال الإسرائيلي توتراً متصاعداً، وسط مخاوف من تصعيد أكبر مع حزب الله.

هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، والتي شملت تبادل القصف والغارات الجوية بين الطرفين.