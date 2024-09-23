مصري في حالة سُكر يقود سيارته إلى مياه البحر في دهب



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نزل مصري بسيارته الخاصة إلى مياه البحر بمنطقة البلوهول في مدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، حيث كاد أن يغرق داخلها، في واقعة أثارت الجدل على منصات التواصل مع انتشار مقطع فيديو يوثقها.

الواقعة التي تم إبلاغ الجهات الأمنية بها وقت حدوثها من قبل الغواصين في المنطقة، تبين من التحقيقات فيها أن سائق السيارة كان في حالة سكر تام حينما أقدم على التحرك بسيارته إلى مياه البحر، وقد ألقي القبض عليه بعد إنقاذه.

وقال منصور أحمد، غواص وأحد شهود عيان الواقعة، إنه شاهد المصري المذكور يقود سيارته بالقرب من مياه البحر على الشاطئ عند مدخل منطقة البلوهول، وفجأة دخل بالسيارة في عمق المياه، وقد حاول العودة ولكن لم يستطع، مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ لإنقاذه واستخراج السيارة.

وأوضح "منصور" أن المصري المذكور كان يردد أثناء قيادته السيارة داخل المياه أنه يريد "غسلها"، مشيرًا إلى أنه حاول الفرار من قوات الأمن لكنه لم يتمكن من ذلك.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.