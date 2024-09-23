عبد العاطي ونظيره الأنجولي يناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع "تيتي أنطونيو" وزير خارجية أنجولا على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الأحد.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لاستضافة الدورة الأولى من آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين على مستوى كبار المسؤولين بالقاهرة، باعتبارها آلية مؤسسية تتيح زيادة التنسيق المشترك بين البلدين، كما أشاد بالمسار التصاعدي للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وقدم عبد العاطى التهنئة لأنجولا على قرب تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المُقبل، مؤكداً ثقة مصر في قدرة أنجولا على قيادة الاتحاد الأفريقي خلال رئاستها المرتقبة، لاسيما في ضوء التزامها بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة، الأمر الذي يتماشى مع القيم والأهداف المصرية.

وأكد حرص مصر على التنسيق المشترك وإبداء كامل الدعم للارتقاء بمصالح وأولويات العمل الأفريقي، خاصة في ضوء عضوية البلدين في مجلس السلم والأمن الأفريقي.

وأكد وزير الخارجية استعداد مصر لمواصلة العمل مع أنجولا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتطوير البنية التحتية بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين في مجال التنمية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.