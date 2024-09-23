رئيس "المحطات المائية" للكهرباء: السد العالي يعمل بكفاءة تامة.. والمياه آمنة وغير ملوثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف المهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أن السد العالي يعمل بكفاءة تامة ولم يتأثر بأي متغيرات تشهدها بعض المناطق بأسوان، منوهًا إلى أن بحيرة السد حتى خزان السد العالي المياة نقية ونظيفة ولا يوجد بها أي تلوث على الإطلاق.

وأضاف "كمال"، فى تصريحات لمصراوي، أنه لا توجد أي إصابات بين العاملين بالشركة بمختلف المناطق بأسوان، مشددًا على أن هناك معلومات وأنباء مغلوطة.

وأكد أن إنتاج السد العالي حاليا ٤٦ مليون ك.و.س بما يعادل ألفى ميجاوات وات من إجمالي قدرات السد العالي البالغ ٢٨٣٢كيلوات ساعة يقوم السد بإنتاجها حال الاحتياج لها في أشهر ذروة الاستهلاك في شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر حيث الإنتاج يزيد عن الـ ١٢٠٪.