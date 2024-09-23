إعلام عبري: قرار أمني بالتصعيد التدريجي ضد حزب الله دون دخول حرب شاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن هناك مناقشات على المستويين السياسي والأمني لتحديد الاستراتيجية الشاملة بشأن حزب الله في لبنان.

وكشفت القناة العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ورئيس الأركان هاترسي هاليفي توصلوا إلى قرار يتمثل في التصعيد التدريجي دون دخول حرب شاملة.

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن جميع عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحظى سلفا بموافقة مجلس الوزراء المصغر، لافتين إلى أنه من المحتمل استمرار المواجهات لأيام وربما أسابيع إذا تمسك حزب الله بموقفه.

من جانبها، قالت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية نقلا عن مصادر عسكرية لم تسمها، اليوم الأحد، إن إسرائيل تخطط لهجوم بري يشمل الاستيلاء على مناطق من بضعة أميال في عمق أراضي لبنان.

وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه من المتوقع أن يوسع حزب الله اللبناني نطاق إطلاق النار.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء المصغر غدا لمناقشة التصعيد المتزايد.