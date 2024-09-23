مصدر مطلع: مؤتمر صحفي لوزير الصحة من أسوان الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أفاد مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، أنه من المقرر أن يعقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين من محافظة أسوان.

أوضح المصدر أنه من المنتظر أن يتضمن المؤتمر إعلان نتيجة تحليل المعامل المركزية لوزارة الصحة وحقيقة ما يتم تداوله بشأن الحالات المرضية في أسوان.

ومن المنتظر أن يتطرق عبدالغفار إلى الإعلان عن أسباب إصابة عدد من مواطني أسوان بنزلات معوية، وعلى وجه التحديد في منطقتي أبو الريش ودراو.

وأشار المصدر إلى "وجود انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات"، مضيفاً أن "المستشفيات شبه خالية".