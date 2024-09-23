الخارجية الأردنية: إعادة الأردنيين اللذين احتجزتهما إسرائيل إثر إطلاق النار الذي شهده جسر الملك حسين

أعلنت وزارة الخارجية الاردنية، عن إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى الأردن بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنهما قد دخلا بالفعل قبل قليل إلى الأراضي الأردنية وأنهما بصحة جيدة ويتجهان الآن إلى ذويهم.