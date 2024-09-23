"النشرة": سلسلة غارات عنيفة استهدفت العديد من المناطق في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي

افاد مراسل "النشرة"، في صيدا عن أن "سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت العديد من المناطق الحرجية في المنطقة الحدودية وبلدات في اقضية النبطية وصور ومرجعيون واقليم التفاح والبقاع الغربي".

كما افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن أن "العدوان على البقاع الشمالي استهدفت السلسلة الـغربية لجرود شمسطار وطاريا وبوداي، وعلى السلسلة الشرقية في وادي جنتا، وفي البقاع الشمالي جرود حلبتا و حربتا ووادي فعرا، وجرود الهرمل في الشربين".