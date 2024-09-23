رويترز: رئيس وزراء سريلانكا يستقيل من منصبه بعد فوز ديساناياكي بالرئاسة

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس وزراء سريلانكا دينيش جوناواردينا، اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، إنه استقال من منصبه بعد يوم من فوز أنورا كومارا ديساناياكي ذو الميول الماركسية في الانتخابات الرئاسية في الدولة المثقلة بالديون الواقعة في المحيط الهندي.

ووفقًا لرويترز، تولى جوناواردينا (75 عاما) منصب رئيس الوزراء في يوليو 2022، بعد أن فر الرئيس السابق لدولة سريلانكا “جوتابايا راجاباكسا” من البلاد واستقال في مواجهة احتجاجات واسعة النطاق أطلقتها أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وقال جوناواردينا في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا: "أود أن أبلغكم بكل احترام أنني أستقيل من منصب رئيس الوزراء"، شاكراً ويكرمسينغ على الدعم الذي قدمه له خلال فترة ولايته.

وقالت وسائل الإعلام إن جوناواردينا أرسل بالفعل استقالته إلى الرئيس المنتخب ديساناياكي.

انتخابات سريلانكا

وشهدت أمس انتخاب السريلانكيون أنورا كومارا ديساناياكي ذو الميول الماركسية رئيسا جديدا للبلاد، ووضعوا ثقتهم في تعهده بمحاربة الفساد وتعزيز التعافي الاقتصادي الهش بعد أسوأ أزمة مالية تشهدها الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ عقود.

وتقدم ديساناياكي (55 عاما)، الذي لا يمتلك أي نسب سياسي مثل بعض منافسيه في الانتخابات الرئاسية، من البداية إلى النهاية أثناء فرز الأصوات، حيث أطاح بالرئيس الحالي رانيل ويكرمسينغ وزعيم المعارضة ساجيث بريماداسا .. وفق لرويترز.

وقال ديساناياكي للصحفيين بعد فوزه الذي تأكد بعد فرز ثان للأصوات "نعتقد أننا قادرون على تحويل هذا البلد، ويمكننا بناء حكومة مستقرة.. والمضي قدما.. بالنسبة لي هذا ليس منصبا، بل مسؤولية".