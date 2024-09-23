المستشار الألماني يلتقي زيلينسكي وأردوغان ولولا في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ)

يعقد المستشار الألماني أولاف شولتس اجتماعات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال زيارته لنيويورك اليوم الاثنين.

ويعتزم شولتس أيضا التعليق بالتفصيل لأول مرة على الانتخابات الإقليمية التي جرت أمس الأحد في ولاية براندنبورج الألمانية، والتي احتل فيها حزبه الاشتراكي الديمقراطي المركز الأول متقدما على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وفقا لاستطلاعات الخروج مساء أمس.

وعقب وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع، أجاب شولتس باقتضاب على سؤال أحد الصحفيين حول المزاج السائد في قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي قائلا: "جيد بالطبع".

ويتواجد المستشار الألماني في نيويورك في ضوء قمة الأمم المتحدة للمستقبل، التي جرى خلالها الاتفاق على ميثاق للإصلاح أمس.

وستركز محادثات شولتس مع زيلينسكي على كيفية إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. ويعتزم زيلينسكي تقديم "خطة للنصر" خلال زيارته للولايات المتحدة.

ويسعى شولتس إلى عقد مؤتمر سلام مع روسيا. والتقى شولتس وزيلينسكي قبل أسبوعين في مدينة فرانكفورت الألمانية.