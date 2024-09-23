زلزال بقوة 2 ,5 درجة يضرب شمال شرقي إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ)

ضرب زلزال بلغت قوته 2 ,5 درجة على مقياس ريختر مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية، شمال شرقي إيران، يوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية أن مركز رصد الزلازل الوطني حدد زمان وقوع هذا الحادث عند الساعة الرابعة و13 دقيقة و31 ثانية بعد ظهر الاحد، وعلى عمق 8 كلم عن سطح الأرض.

وأعلن رئيس منظمة الطوارئ في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرقي البلاد)، عن اصابة 28 شخصا جراء الزلزال.

وأوضح الدكتور "تقي دولت أبادي" لوكالة إرنا، إن 18 شخصا من هؤلاء المصابين تلقوا العلاج ميدانيا في مشافي خراسان الشمالية. وأضاف أن عددا من المصابين تعرضوا إلى بعض الكسور والصدمات المعتادة، وقد وضعوا تحت العناية الطبية.

وأكد رئيس دائرة الطوارئ في خراسان الشمالية، إنه فور الإبلاغ عن الزلزال في بجنورد دخلت الفرق الطبية والمراكز العلاجية، وأيضا فرق الرد السريع التابعة لدائرة الطوارئ وسيارات الإسعاف والمراكز العلاجية على صعيد المحافظة، في حالة التأهب.