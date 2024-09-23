السودان يطلق حملة كبرى لمكافحة الكوليرا في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (د ب أ)

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم يوم الأحد إطلاق حملة كبرى تمتد لشهر لمكافحة وباء الكوليرا في البلاد.

وقال إبراهيم في بيان إنه تم اتخاذ القرار بإطلاق الحملة خلال الاجتماع العاجل للجنة العليا للطوارئ الصحية والإنسانية الذي انعقد بولاية كسلا شرقي السودان.

وتشمل الحملة برامج للتطعيم ضد المرض ومكافحة نواقل الأمراض وإصحاح البيئة وزيادة التدخلات في مجال صحة البيئة والرقابة على الأغذية وتنقية المياه ورفع الوعي بمخاطر الكوليرا وتفعيل أنشطة تعزيز الصحة، بحسب الوزير السوداني.

وقال الوزير إن عدد الإصابات بالكوليرا في البلاد بلغ 12 ألفا و896 حالة، منها 388 حالة وفاة.

وتأثرت 9 ولايات سودانية بانتشار مرض الكوليرا، وهي كسلا، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض وسنار، وفقا لما أعلنه إبراهيم.

وكان وزير الصحة السوداني قد أعلن في أغسطس الماضي رسميا تفشي وباء الكوليرا. وعزت وزارة الصحة انتشار الكوليرا إلى تدهور الظروف البيئية الناتج عن الحرب واستخدام المياه غير النظيفة.

ومنذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، انتشرت أوبئة مثل الكوليرا والملاريا والحصبة وحمى الضنك، مما أدى إلى وفاة المئات.