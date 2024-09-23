كريدية نفى عبر "النشرة" اختراق اسرائيل لشبكة أوجيرو بالجنوب: ما يجري هو تحايل على نظام "الانترناشونال كود"

نفى المدير العام لهيئة "أوجيرو" ​عماد كريدية، في حديث لـ"النشرة" ما جرى تداوله عن اختراق اسرائيلي لشبكة الإتصالات الأرضية التابعة لأوجيرو في الجنوب، موضحا ان "السيستم لدينا لا يستقبل اتصالات من "الكود" الاسرائيلي، وبالتالي اذا قام العدو بالاتصال عبر كود أجنبي رديف هذا لا يعتبر خرقًا للسيستم بل تحايلا على نظام "الانترناشونال كود".

واعتبر كريدية انه "من حسن الحظ ان سنترالاتنا قديمة وهي صعبة الاختراق"، داعيا المواطنين الذين يتلقون اتصالات من هذا النوع الى الابلاغ عن رقم المتصل ليصار الى معالجة الموضوع.

وكانت احدى وسائل الاعلام، قد اشارت في وقت سابق، الى ان "العدو الاسرائيلي يقوم بإختراق شبكة الإتصالات الأرضية التابعة لأوجيرو في قضاء صور للإتصال بالمواطنين وإبلاغهم بضرورة إخلاء منازلهم".