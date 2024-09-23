تلقى مكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري اتصالا، دعا خلاله المجيب الآلي الى إخلاء المبنى. هذا ويتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها العدو الاسرائيلي، تطلب منهم إخلاء اماكن وجودهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزير الاعلام تلقى رسالة تهديدية مصدرها اسرائيل دعا خلالها المجيب الآلي الى إخلاء المبنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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