سفارة الصين في تل أبيب دعت رعاياها لمغادرة إسرائيل في أسرع وقت

حضّت سلطتن الصين رعاياها على مغادرة إسرائيل "في أسرع وقت ممكن"، على وقع تصاعد التوتر بين الدولة العبرية وحزب الله.

وأفادت السفارة الصينية في إسرائيل في بيان بأنه "حاليا، الوضع متوتر للغاية على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان في ظل نزاعات عسكرية متكررة".

وأضافت أن "الوضع الأمني في إسرائيل ما زال خطيرا ومعقّدا ولا يمكن التنبؤ به".

وحضّت السفارة المواطنين الصينيين في إسرائيل على "العودة أو الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا في أسرع وقت ممكن".