افاد مراسل "النشرة"، في زحلة عن أن "مخابرات الجيش نفذت ليلة امس مداهمات في مناطق شتورا وجلالا والكرك، واوقفت عددا كبيرا من المتهمين بخطف أحد العراقيين. كما تم ضبط أسلحة وذخائر وممنوعات".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الجيش داهم مناطق شتورا وجلالا والكرك واوقف متهمين بخطف احد العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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