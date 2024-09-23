وزارة الطاقة اعلنت استئناف العمل باستقبال طلبات حفر الآبار الخاصة

اعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، "استئناف العمل باستقبال طلبات حفر الآبار الخاصة واستثمارها وتعزيلها عبر شركة ليبان بوست بدءا من اليوم، وذلك وفق الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة التي ترتكز على مكننة المعاملات الخاصة بالآبار ومعالجتها إلكترونيا عبر المراحل الإدارية كافة، وصولا الى توقيعها من الوزير وتسليمها الى المواطنين عبر "ليبان بوست".

واشارت الى ان "هذه الخطوة تأتي بعد التوقف عن استقبال طلبات الآبار الخاصة منذ صدور القرار الرقم 9 تاريخ 25/4/2024 الذي اتُخذ في حينه، ريثما يتم اطلاق نظام المكننة الشامل"، لافتة إلى أن "النظام المعتمد ينص على تقديم طلب البئر عبر شركة ليبان بوست، ويستطيع صاحب الطلب الدخول عبر موقع الوزارة: https://energyandwater.gov.lb/ar/home او الى الرابط التالي https://lebanonenergies.gov.lb/wptracking.a5w".

واوضحت انه "يمكن متابعة سير العملية من خلال رقم القسيمة على ايصال شركة ليبان بوست، ما يسمح للمواطنين بتتبع سير معاملتهم وما اذا كانت تنقصها مستندات، والقرار النهائي والمعلل بشأنها، وتوفر هذه الآلية الشفافية الكاملة وسرعة العمل واختصار الوقت، اذ ان الاجراءات مُمكننة والمعلومات مرقمنة، الامر الذي يحد من التجاوزات والتعامل الاستنسابي وامكانية حصول سمسرات في الملفات.".

ولفتت الى ان "هذه الآلية ترفع من فعالية العمل الاداري من خلال تسريع البت بالمعاملات وانتقالها من مصلحة الى اخرى داخل الوزارة, ومن الوزارة الى مؤسسات المياه المعنية بإبداء الرأي، اذ وُضعت مهلة زمنية لكل مرحلة، يتوجب على الموظفين الالتزام بها. وتأتي هذه المبادرة، في اطار سلسلة من الاجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل الوصول الى التحوّل نحو الحكومة الرقمية، ومن ضمنهاتطبيق : https://apps.apple.com/us/app/lebanon-fuel-price-moew/id6447349502، وتطبيق https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebml.fuelprices على android واللذان أُطلقا العام الماضي، و يمكن من خلال تحميلهما الاطلاع على تسعيرة المحروقات وتركيب جدول الاسعار، اضافة الى برنامج مكننة اجراءات العمل كافة في منشآءات النفط في طرابلس والزهراني".