الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، ودون تعديل يذكر على الساحل".
واشارت الى ان "لبنان يتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية، متمركز فوق تركيا، يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم غد الثلاثاء".
وحذرت من "ارتفاع موج البحر يتخطى أحيانا المتر ونصف المتر"، مؤكدة انه "يجب القيادة بحذر بسبب الضباب على الطرقات الجبلية وأثناء تساقط الأمطار".
واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع فرص تشكل خلايا رعدية، بخاصة في المناطق الشمالية، ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا".
ولفتت الى ان "طقس الثلاثاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، ودون تعديل يذكر على الساحل".
وذكرت أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال والساحل الجنوبي، حيث تعود إلى معدلاتها مع انخفاض في نسبة الرطوبة"، موضحة أن "طقس الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى الرطوبة منخفضة".
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