سلطات كوريا الجنوبية تلوّح بـ"إجراءات عسكرية حاسمة" حيال بالونات النفايات من بيونغ يانغ

أكّ المسؤول في هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي ليي سونغ-جون، أنّ "بلاده ستتّخذ إجراءات عسكرية حاسمة في حال تبيّن أن بالونات الشمال المحمّلة بالنفايات تشكّل تهديدا جديا أو تجاوزت الحد".

وأوضح أن التجاوز يتمثّل بمقتل أي شخص بسبب هذه البالونات، من دون أن يحدد طبيعة الاجراءات "الحاسمة" المحتملة.

وأرسلت بيونغ يانغ أكثر من 5500 بالون محمّل بالنفايات باتّجاه الجنوب منذ أيار/مايو، مشيرة إلى أنها للرد على البالونات الدعائية التي أطلقها ناشطون كوريون جنوبيون.

وغالبية البالونات التي يتمّ إرسالها من الشمال محمّلة بنفايات الورق ولا تشكّل خطرا على السلامة العامة. لكن أثيرت مخاوف في الآونة الأخيرة بعدما تسبّب بعضها باندلاع حرائق جراء ما يرجح أنها أجهزة توقيت حرارية.

وأكد لي أن القوات المسلحة الجنوبية "تراقب عن كثب الجيش الكوري الشمالي وترصد نقاط إطلاق البالونات بشكل آني".

وأتى التحذير بعدما أثّرت دفعة جديدة من البالونات على حركة الملاحة الجوية في مطار إنشيون لفترة وجيزة.