وزير الخارجية الإسرائيلي: نصرالله اخذ شعب لبنان رهينة ووضع الصواريخ والأسلحة في منازلهم وقراهم

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اخذ شعب لبنان رهينة ووضع الصواريخ والأسلحة في منازلهم وقراهم"، لافتا الى انه "يجب على شعب لبنان إخلاء أي منزل تحول إلى موقع متقدم لحزب الله لتجنب الأذى".

وأكد أننا "لن نتوقف حتى إزالة التهديد ضد مواطني إسرائيل ويعود سكان الشمال بسلام إلى منازلهم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري أن "هجومنا على جاء بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف إسرائيل".

ودعا هاغاري "سكان جنوب لبنان للابتعاد فورا عن الأماكن والمنشآت التي يستخدمها حزب الله"، مؤكدا ان "وجهنا ضربة استباقية لحزب الله والهجمات على لبنان ستستمر".