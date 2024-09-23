زعيم المعارضة الإسرائيلية يؤيد الغارات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ)

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تأييده للغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على حزب الله في لبنان، قائلا لقد "حان الوقت".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لابيد قوله، في بيان، إنه يقدم دعمه للجيش ويدعو القوات الإسرائيلية إلى "أن تكون قوية وتتحلى بالشجاعة وألا تخاف أو تقلق حتى يعود جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

ومن جانبه،قال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،تعليقا على موجة الهجمات على لبنان صباح اليوم الإثنين إن"الهجمات سوف تتواصل فى المستقبل القريب. فى المستقبل القريب سوف نهاجم، لقد قام حزب الله على مدى أكثر من عشرين عاما بتوزيع النازحين داخليا على المنازل وتسليحهم،مما حوًل جنوب لبنان إلى ساحة قتال".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الاثنين قصف أهداف لحزب الله في لبنان، وذلك في ظل استمرار تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وكتب في منشور عبر تطبيق تليجرام"الجيش الإسرائيلي ينفذ حاليا هجمات مكثفة على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في لبنان".